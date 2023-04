Auto begint te roken tijdens rit en brandt helemaal uit in Achel

Woensdagnamiddag is op de Mortel in Achel een auto volledig uitgebrand. De brandweer Noord-Limburg kwam het voertuig blussen. De bestuurder bleef ongedeerd.

Rond 17.20 uur merkte de chauffeur tijdens het rijden dat er rook vanonder zijn motorkap kwam. Terwijl de rookontwikkeling erger werd, zette hij zijn auto aan de kant op de Mortel en stapte hij uit. In een mum van tijd stond de wagen in lichterlaaie. De brandweer Noord-Limburg kwam ter plaatse om de brand te blussen. De oorzaak is vermoedelijk een technisch defect. siol