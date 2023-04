Belgische federatie maakt selecties bij mannen en vrouwen bekend voor EK turnen: “We zijn zelfverzekerd en erg ambitieus”

De selectie bij de meisjes van Team Belgym bestaat uit Lisa Vaelen (De Gympies Keerbergen), Jutta Verkest (Gymflex vzw), Maellyse Brassart (Gym Passion Herseaux), Fien Enghels (Turnkring Geraardsbergen) en Aberdeen O’Driscoll (Gym Wardin-FfG). Yléa Tollet (De Gympies Keerbergen) is reserve. Vaelen was vorig jaar op het EK in München goed voor een vierde (sprong) en een vijfde plaats (allround).

Coach Marjorie Heuls keek met enthousiasme naar het EK. “Als de meisjes het doen zoals op de training vandaag ziet het er heel goed uit. We zijn er in ieder geval klaar voor. Het doel is om goed te turnen en plezier te hebben.”

© BELGA

Bij de jongens bestaat de kern in Antalya uit Luka Van den Keybus (Gymteam Sint-Niklaas), Noah Kuavita (Silok Deurne), Maxime Gentges (Gymnastique Club de Malmedy-FfG), Victor Martinez (Gymnastique Club de Malmedy-FfG) en Takumi Onoshima (Althanor Gym Club-FfG). Glen Cuyle (Gym Izegem) neemt deel aan de ringen. Zijn tweelingbroer Nicola Cuyle (Gym Izegem) is reserve.

“We zijn zelfverzekerd en erg ambitieus”, blikte Gilles Gentges, samen met Koen Van Damme de coach bij de mannen, woensdag vooruit. “De prioriteit op dit kampioenschap ligt duidelijk bij de landencompetitie.”

De Belgische ploegen in Antalya willen zich plaatsen voor het WK van later dit jaar in Antwerpen (30 september-8 oktober). Daarvoor is een plaats in de top dertien nodig.