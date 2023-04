Lichaam van Britta Cloetens bijna 12 jaar na haar dood teruggevonden

Op paaszaterdag 23 april 2011 werd de toen 25-jarige Britta Cloetens voor het laatst gezien aan de Honda-garage aan de Boomsesteenweg in Wilrijk. Het parket Antwerpen vorderde de onderzoeksrechter, toen duidelijk werd dat er sprake was een misdrijf. In dat gerechtelijk onderzoek werd een 41-jarige aangehouden die als verkoper in de Honda-garage werkt. Het hof van assisen van Antwerpen veroordeelde hem in 2015 tot een opsluiting van 30 jaar. De man heeft nooit de exacte locatie waar hij het lichaam van Britta heeft gedumpt willen of kunnen geven.

Tijdens onderzoek dat geleid werd door de onderzoeksrechter en ook na het assisenproces is alles geprobeerd door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen en de Cel Vermiste Personen van de Federale Politie om het lichaam van Britta terug te vinden.

In december 2022 heeft een jager in een bos in buurt van het Waalse Dinant menselijke restanten gevonden. Hij deed daar ook meteen aangifte van bij de lokale politie van Haute-Meuse. Het Disaster Victim Identification (DVI) heeft de locatie verder grondig onderzocht en vond nog bijkomende stoffelijke resten. Er werd ook meteen een DNA-onderzoek opgestart.

Via de DNA-databank vermiste personen van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) werd vandaag een match gevonden met het DNA-spoor van Britta Cloetens. De DNA-databank Vermiste Personen, die beheerd wordt door het NICC, is operationeel sinds 1 juli 2018 en bevat vandaag 428 DNA-profielen opgesteld vanaf onbekende lichamen of lichaamsdelen, persoonlijke voorwerpen (bv. tandenborstel) van een vermiste persoon en van familieleden van een vermiste persoon. Dagelijks worden er DNA-profielen aan deze DNA-databank toegevoegd en worden ze vergeleken met alle DNA-profielen reeds opgeslagen. Het enige doel : de identificatie van onbekende lichamen en het opsporen van vermiste personen.

De diensten van slachtofferbejegening hebben het nieuws vandaag ook overgebracht in een gesprek met de familie van Britta. Via hen vraagt de familie nadrukkelijk om hen nu de tijd en ruimte te geven om het nieuws te verwerken.