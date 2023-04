Mark Cavendish (37) stond in de koers waar hij de wielerwereld voor het eerst verbaasde met zijn zege in 2007 voor de zevende keer op het podium. In acht deelnames. Die derde plaats is een opsteker richting Giro, als opstap naar het grote doel van het seizoen: een 35ste ritzege pakken in de Tour en zo Eddy Merckx kloppen. “Ja, de benen zijn goed.”