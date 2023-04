Spaanse actrice verduidelijkt hoe ze met sperma van overleden zoon op haar 68ste moeder werd

De Spaanse actrice Ana Obregón (68) kondigde afgelopen week trots aan dat ze via draagmoederschap moeder was geworden. De aankondiging zorgde voor heel wat reacties gezien de leeftijd van de actrice. Obregón zag zich dus genoodzaakt om het een en ander op te helderen: “Het is mijn kleindochter.”

Met behulp van een draagmoeder in de Verenigde Staten was ze moeder geworden van een meisje. Dat kondigde de bekende Spaanse tv-actrice Ana Obregón vorige week donderdag aan. Met haar nieuwe dochter prijkte ze op de cover van het populaire tijdschrift ¡Hola!, en op Instagram schreef ze: “Een licht vol liefde kwam binnen in mijn duisternis. Ik zal nooit meer alleen zijn. IK LEEF WEER.” Omdat Obregón al 68 jaar is, deed dat heel wat wenkbrauwen fronsen.

Nu heeft de vrouw wat meer uitleg gegeven. “Het meisje is niet mijn dochter. Ze is mijn kleindochter”, vertelde ze aan ¡Hola!.

Toch zit het verhaal iets ingewikkelder in elkaar. De zoon van Obregón overleed in 2020 aan de gevolgen van kanker. “Dit was de laatste wens van Álex, een eigen kind op de wereld zetten”, legt ze uit en ze verwees naar een gesprek dat ze met hem had een week voor zijn dood. Daarom werd zijn sperma ingevroren voor zijn dood en opgeslagen in New York.

Obregón koos ervoor een surrogaatmoeder te zoeken om zo de dochter van Álex op de wereld te zetten. De biologische moeder van haar kleindochter zou een Cubaanse vrouw zijn die in Florida woont. In Spanje is draagmoederschap illegaal, maar een kindje adopteren uit een ander land kan wel. Daarom besloot de actrice uit te wijken naar de Verenigde Staten voor het hele proces.

Het meisje kreeg de naam Ana Sandra en zal de Spaanse nationaliteit krijgen. Biologisch is ze haar kleindochter, maar wettelijk zal het meisje ingeschreven worden als haar dochter, verduidelijkte de actrice. Obregón begrijpt de ophef over haar kleindochter niet en sluit ook niet uit dat ze nog een zusje of broertje zal voorzien voor Ana Sandra.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg)