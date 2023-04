Druk kruispunt dagenlang ontregeld door... lieveheersbeestjes: “We hebben letterlijk te maken met ‘bugs’”

Al enkele dagen op rij moest politie Voer en Dijle zich naar het Vierarmenkruispunt snellen om het verkeer er te gaan regelen. “Ook gisteren was dat het geval”, zegt commissaris Kris Geeraerts. “De verkeerslichten werkten gewoon niet. De laatste keer dat het voorval zich had voorgedaan, was tijdens de avondspits tussen 18.30 uur en 20.30 uur.” Het was dan ook even niet echt duidelijk wat er aan de oorzaak van het probleem lag, maar nu blijkt dat lieveheersbeestjes de boosdoeners zijn.

Kortsluiting

“We hebben hier inderdaad te maken met letterlijke bugs”, zegt Carla Cox van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Net zoals het thuis weleens kan voorvallen, zijn er veel lieveheersbeestjes via gaten en kiertjes in de regelaar gekropen. Zo’n cabine ligt iets verder van het kruispunt, en is ook warm. In de verkeersregelaars zitten relaiskaarten die de verkeerslichten aansluiten. Helaas veroorzaken deze beestjes kortsluiting wanneer ze over deze relais kruipen. Het Vierarmenkruispunt ligt ook dicht bij het Zoniënwoud, dus dat kan ook een verklaring zijn waarom er iets meer beestjes rondlopen. Of dit vaker voorkomt? Af en toe duiken zulke problemen weleens op, maar dat gebeurt zeker niet vaak.”

Intussen zou de vervelende verkeerssituatie van de afgelopen dagen op het Vierarmenkruispunt zich niet meer mogen herhalen. “De aannemer heeft de kast gisteren grondig gereinigd en er is ook poeder gestrooid. Niet zo goed voor de natuur, maar in dit geval gaat de verkeersveiligheid wel voor”, besluit Cox.