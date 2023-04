Ineos-Grenadiers jaagt op Carlos Verona, die ook op de longlist staat van Soudal – Quick-Step in steun van Remco Evenepoel

Carlos Verona is grof wild op de transfermarkt. De 30-jarige Spanjaard is einde contract en zou al zwaar het hof zijn gemaakt door Ineos-Grenadiers.

Omdat de verkoop pas op 1 augustus officieel ingaat, houdt iedereen de lippen op elkaar, maar woensdagmiddag schreef La Gazzetta dello Sport dat er een serieus bod op tafel ligt voor de klimmer die sinds 2019 voor Movistar reed.

Verona staat ook op de longlist van Soudal – Quick-Step dat aan het speuren is naar versterking voor de klimploeg van Remco Evenepoel. De prof uit San Lorenzo de Escorial begon zijn profcarrière bij Burgos BH-Castilla y León, maar verhuisde al in 2013 naar de Etixx – Quick-Step-ploeg van Patrick Lefevere, waar hij einde juli 2016 vertrok voor Orica-Scott.

© AFP

Verona is géén winnaar maar een geweldige luitenant vol ervaring en toewijding. Pas vorig jaar in het Critérium du Dauphiné won hij de voorlaatste bergrit naar Vaujany, zijn enige profzege tot nog toe. Dit soort renners met métier op bergachtig terrein is redelijk schaars op de markt.