Mathieu van der Poel wilde dan toch geen risico’s nemen in Scheldeprijs en verzekert: “Ik ben absoluut klaar voor Parijs-Roubaix”

Mathieu van der Poel was nochtans niet voorzien voor de Scheldeprijs, het kwam dan ook als een verrassing dat Alpecin-Deceuninck maandagavond aankondigde dat de Nederlander toch aan de start zou staan. “De ideale voorbereiding naar Parijs-Roubaix toe”, klonk het toen.

Meteen werd gedacht dat Van der Poel de ideale lead-out zou worden voor Jasper Philipsen, maar van dat plan kwam uiteindelijk niets op de proppen. “Ik zag dat het er in de finale nerveus aan toe ging, mede omdat de koplopers nog bijgehaald moesten worden, dus wou ik geen risico nemen”, vertelde Van der Poel na afloop. “Daarom besloot ik om de vroege beurten op mij te nemen en dat pakte goed uit.” Het plannetje werkte inderdaad: Van der Poel zette zichzelf twee kilometer van de meet aan de kant, Philipsen werkte het daarna in de sprint af.

“Alleen Mathieu kan dat”

De winnaar sprak na afloop dan ook dank uit voor zijn Nederlandse maatje: “In de finale deed Mathieu (van der Poel, red.) een enorm lange beurt. Dat kan enkel als je iemand als hem in de ploeg hebt.” Van der Poel gaat zondag natuurlijk vol voor Parijs-Roubaix en daarom besloot de Nederlander om de hectische sprint te vermijden: “Ik wilde absoluut geen risico nemen naar zondag toe, daarom dat ik me op twee kilometer van de meet op de kant zette.”

Philipsen had opnieuw lovende woorden voor het puike werk van z’n maatje Van der Poel. — © BELGA

Klaar voor Parijs-Roubaix

Het plan om alsnog de Scheldeprijs aan zijn programma toe te voegen, pakte volgens Van der Poel perfect uit. “Het was absoluut de beste keuze om hier vandaag te starten. 200 km koers met een sterke ploeg is een betere voorbereiding dan een trainingsrit. Ik vond het gat tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix altijd moeilijk, dus deze woensdagkoers was ideaal.”

Van der Poel was ook tevreden met zijn vorm, dat belooft voor Parijs-Roubaix komende zondag: “Mijn gevoel vandaag was vrij goed. Ik voelde me heel goed in koers. De ploeg deed het fantastisch en we zijn eigenlijk altijd uit de problemen gebleven. Ik ben absoluut klaar voor zondag!”