Invoering blauwe zone loopt in het honderd door tientallen verkeerde borden: “Wat een miserie”

Het parkeerreglement werd in juni vorig jaar al goedgekeurd. De bedoeling was dat het bij het begin van dit jaar al van kracht werd, maar dat bleek om allerlei redenen te ambitieus. Uiteindelijk zou op 1 april de nieuwe regeling ingaan. In deze blauwe zone, die het overgrote deel van de gemeente beslaat, kan je beperkt parkeren op voorwaarde dat je een geldige parkeerschijf legt.

Het reglement geldt van maandag tot en met zaterdag, van 7 tot 20 uur, met uitzondering van feestdagen en 11 juli. Op de meeste plaatsen mag je maximum 4 uur parkeren, op sommige parkings kan dat maximaal 11 uur. Per huishouden reikt de gemeente één gratis digitale bewonerskaart uit. Een tweede bewonerskaart kost 120 euro per jaar, een derde en een vierde telkens 500 euro.

Afbeelding schijf

Maar dat blijkt nu dus een heuse aprilvis te zijn. De aannemer heeft foutieve borden geplaatst waardoor de blauwe zone voorlopig helemaal geen blauwe zone is, op een paar plaatsen aan het gemeentehuis na.

Schepen van Mobiliteit Steve Claeys (N-VA) zit verveeld met de situatie. “Dit is miserie”, zucht hij. “Op de verkeersborden ontbreekt vooral een afbeelding van een blauwe schijf. Er staat daarnaast ook een tijdsbepaling (van 7 tot 20 uur, red.) en een tonnagebeperking (max. 3,5 ton, red.) op de borden vermeld en daardoor is het allemaal nog onduidelijker.”

Tientallen borden

“De parkeerfirma, die het werkje heeft laten uitvoeren door een aannemer, heeft al toegegeven dat het om verkeerde verkeersborden gaat. De aanpassing zal zo snel mogelijk gebeuren, maar we vrezen dat dit toch een tweetal weken gaat in beslag nemen.”

Volgens Claeys gaat het om ‘tientallen’ borden. “Die waren de voorbije weken bedekt met een zwarte zak. Daardoor hebben we dit pas nu zelf vastgesteld. Enkel een sticker op de borden plakken heeft geen zin, want er is ook een andere kleine aanpassing nodig. Volgens de huidige borden mogen er namelijk zelfs geen wagens met de categorie ‘lichte vracht’ geparkeerd worden in Machelen.”

Geen boetes

“We hopen dat deze vervelende situatie snel van de baan is. Sowieso werd in de eerste maand een sensibilisering voorzien waarbij waarschuwingstickets werden uitgedeeld zonder retributie (vastgelegd op 25 euro, red.). Mogelijk wordt die periode nog verlengd. De politie is ook op de hoogte, dus er zullen zeker geen boetes uitgeschreven worden, ook niet voor lichte vrachtwagens.”