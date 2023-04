101-jarige Gust krijgt uitnodiging om zich in te schrijven in kleuterschool: “We zijn in lachen uitgebarsten”

De ‘ouders’ van Gust De Rydt hebben een brief van het gemeentebestuur van Brasschaat gekregen met de melding dat ze hun zoon kunnen inschrijven in de kleuterschool. Vriendelijk, alleen is Gust bijna 102 jaar en zijn de ouders al lang overleden.

“Om u goed te informeren zenden wij u de folder over het hele scholenaanbod in het basisonderwijs van Brasschaat en de aanmeldingsprocedure”, staat in de brief. “We schrokken toch even, en toen zijn we in lachen uitgebarsten”, zegt zoon Pat. “Op 29 juni wordt ons vader 102 jaar, toch iets te oud voor de kleuterschool.”

Gust kan ondanks zijn hoge leeftijd nog altijd goed lezen en schrijven. “Ik lees dagelijks mijn gazet”, zegt hij. “Onze pa is goed in het oplossen van de kruiswoordraadsels”, vult Pat aan. Gust De Rydt is voor de oudere generatie van zusterkrant Gazet van Antwerpen geen onbekende. Hij kwam op zijn 20ste als handzetter bij de krant terecht. Toen werden de artikels in de krant letter per letter gezet. Gust ging in 1983 met pensioen. Na het overlijden van zijn echtgenote verhuisde Gust van Ekeren-Mariaburg naar Brasschaat-Mariaburg, waar hij door de kinderen werd opgevangen.

“We gaan dit onderzoeken”

De brief van de dienst onderwijs van Brasschaat aan de ouders van Gust is duidelijk een vergissing. Waarschijnlijk stond het geboortejaar van Gust De Rydt in de computer als ‘21’ ingeschreven, wat door de ambtenaar als 2021 werd gelezen. “We hebben het gemeentebestuur vriendelijk bedankt voor de aandacht en meteen een vrijstelling gevraagd voor de kleuterschool. Onze pa kan al knippen, kleuren en lijmen en zelfs al behoorlijk lezen en schrijven”, zegt Pat lachend.

Brasschaats schepen van Onderwijs en Burgerzaken Inez Ven (N-VA) begrijpt niet hoe dit is kunnen gebeuren. “Vanuit de diensten onderwijs vragen wij ieder jaar aan de diensten burgerzaken een lijst van alle adressen van kindjes die in aanmerking komen voor de kleuterscholen. We sturen dan een foldertje om de ouders op de hoogte te brengen van de gang van zaken. Daar moet iets zijn misgelopen, wellicht met het computerprogramma. We gaan dat zeker verder onderzoeken. Misschien is dat nog meer gebeurd en dat zou natuurlijk niet mogen. Gelukkig kon de familie van de betrokken ‘kleuter’ ermee lachen.”

