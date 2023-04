Jasper Philipsen bedankt Van der Poel en co na tweede triomf in Scheldeprijs: “Mathieu trok echt een enorm lange beurt”

Het was geen al te lastige editie van de Scheldeprijs. Het zonnetje scheen, er was weinig wind en de koers barstte pas echt los in de absolute slotfase.

“Maar makkelijk is het nooit”, lachte Philipsen na afloop. “De ploeg heeft ervoor gezorgd dat het voor mij zo makkelijk mogelijk werd. Het was heel mooi om te zien hoe we al van vrij ver het initiatief namen. Ik dacht dat dit vrij ambitieus was, maar we hebben het kunnen rekken tot de finish. In de finale deed Mathieu (van der Poel, red.) een enorm lange beurt. Dat kan enkel als je iemand als hem in de ploeg hebt. Daarna beschikte ik over twee ervaren mannen met Ramon Sinkeldam en Jonas Rickaert. Zij maakten het comfortabel in een hectisch peloton.”

© BELGA

Philipsen knalde woensdag naar zijn tweede zege in de Scheldeprijs. “Voor mij is deze overwinning super belangrijk”, verzekerde hij. “Voor sprinters is dit één van de wedstrijden van het jaar, dus ik schrijf deze zeker hoog aan. Zondag? Mathieu is duidelijk in heel goeie doen en we gaan er alles aan doen om hem naar winst te leiden. Maar in Parijs-Roubaix kan alles gebeurden. Het zal cruciaal zijn om met zo veel mogelijk renners in de finale te zitten.”