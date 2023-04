Slecht nieuws voor Thomas Pieters? DP World Tour wint rechtszaak waardoor ze controversiële LIV Tour-spelers, zoals onze landgenoot, kunnen bestraffen

Op de vooravond van het Masters Tournament, het eerste majortoernooi in het golf, kent de strijd tussen de klassieke golfcircuits en de LIV Golf Tour een nieuw hoogtepunt. Volgens de laatste geruchten geeft Sport Resolutions UK, een rechtbank in Londen, de DP World Tour gelijk om spelers die aantreden op de LIV Golf Tour te mogen bestraffen. Morgen wordt het vonnis officieel bekend gemaakt. Zoals de situatie er nu voor staat zal Thomas Pieters nooit meer aan het Soudal Open en de Ryder Cup kunnen deelnemen.

Vorig jaar vroegen diverse spelers van de DP World Tour toelating om te mogen starten op het LIV Golf Tour toernooi in Londen. DP World Tour verbood dit en strafte die spelers die toch startten op dat LIV Golf Tour event met een boete van 100.000 pond (114.000 euro) en verbood hun nog op een DP World Tour toernooi aan te treden.

Twaalf Europese LIV Golf spelers gingen daar niet mee akkoord en maakten een zaak aanhangig bij Sport Resolutions UK in Londen. Na beide partijen in een gesloten zitting in februari te horen zal de officiële uitspraak mogelijks tijdens de eerste ronde van de Masters, het eerste majortoernooi in het golf waar 18 LIV spelers aan deelnemen, bekend gemaakt worden.

Als de geruchten kloppen en er geen beroep zal aangetekend worden, zullen Thomas Pieters en co hun lidmaatschap bij de DP World Tour moeten opzeggen en komen ze ook niet meer in aanmerking voor een Ryder Cup deelname.

Na de Amerikaanse PGA Tour is de DP World Tour, ofte de vroegere European Tour, de tweede klassieke tour die een rechtszaak wint en waar LIV Tour Golf spelers geweerd kunnen worden.

Voor het Masters Tournament dat morgen start kent deze uitspraak geen gevolgen aangezien deze major een invitatietoernooi is. Alle 18 LIV Golf Tour spelers zullen de eerste major van het jaar in normale omstandigheden kunnen afwerken.