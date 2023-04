Middelvinger van Truiens raadslid valt niet in de smaak bij onze lezers: “Respectloos en geen voorbeeld voor de jeugd”

Raymonde Spiritus (cd&v) ging dinsdag viraal door een video waarin ze haar middelvinger omhoog stak op de Truiense gemeenteraad. Een begrijpelijk gebaar? Of een slecht voorbeeld voor de jeugd? Lees hier wat onze lezers denken over het voorval.

LEES OOK. Truiens raadslid steekt middelvinger op naar Veerle Heeren in volle zitting

Tot kort geleden was Raymonde Spiritus (cd&v) enkel gekend in de Truiense politiek. Het gemeenteraadslid vergaarde echter bekendheid binnen en buiten Limburg met één simpele actie: tijdens een gemeenteraad stak ze haar middelvinger op tijdens een tussenkomst van Veerle Heeren. “Er wordt te veel gepalaverd over wat er kort en goed geregeld kan worden”, gaf de schepen zelf aan. Wat Spiritus waarschijnlijk niet wist, is dat iemand haar gebaar filmde. Het fragment werd op het internet verspreid en ging viraal.

Spiritus’ collega’s op de gemeenteraad nemen geen aanstoot aan haar acties. “Dat is Raymonde nu eenmaal. Ze heeft het hart op de tong en drukt zich op een vrij expressieve manier uit.”, klinkt het bij Ingrid Kempeneers (cd&v), de burgemeester van Sint-Truiden. Wij op de redactie vroegen ons af of onze lezers deze mening delen en startten er een debat over.

De meerderheid van de respondenten staat niet achter de acties van Raymonde Spiritus. “Dit hoort niet in een openbare zitting. Zij heeft trouwens een voorbeeldfunctie en wordt betaald voor dit schaamteloze gedrag”, vertelt Kurt Luys ons. Daarmee vat hij de algemene opinie van de tegenstanders goed samen. “Er is nog altijd zoiets als beleefdheid en fatsoen, geen goed voorbeeld voor onze jongeren”. “Zie je iemand dit al doen op een vergadering van het werk of zo? Dit zijn geen manieren, en dus al zeker niet van iemand die het volk vertegenwoordigt”, “Dit is niet professioneel”, “Zulk gedrag zou nergens toegestaan mogen worden”, ... Dat is dus helder: voor het merendeel van onze lezers ging Spiritus te ver.

Een kleine maar niet te negeren minderheid van de lezers heeft geen probleem met wat de politica deed. “Zolang het niet tegen een specifiek iemand gericht is en er geen verbaal commentaar bij geleverd wordt, is dat geen agressie tegenover de gemeenteraad”, vindt Dirk Dox.

Anderen zijn dan weer expliciet voorstander van Spiritus’ manier van zelfexpressie. Zo vindt Marleen Dirix dat de schepen met haar obscene gebaar leven in de brouwerij brengt. “Politiekers moeten soms eens wat harder, op een ‘volkse’ manier op hun plaats gezet worden in plaats van dat ‘woke’ gedoe”. “Deze mevrouw doet eigenlijk wat de gewone burger ook doet tegenover de politiek. Alleen staan er (nog) geen camera’s aan ieders huis” en “Het wordt hoog tijd dat de politiek is terug met de voeten op de grond komt en er gewone mensen in zitten”, lieten andere lezers ons dan weer weten.