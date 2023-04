Vriendengroep organiseert mega-iftaravond voor slachtoffers aardbevingen in Turkije: “Truitje van Thibaut Courtois te veil”

Semih Hira (31) trekt het evenement samen met een groep van 20 vrienden. “Het is hartverwarmend om te zien hoe mensen zich inzetten voor mensen in nood.” — © Raymond Lemmens

Met een iftaravond voor 1.500 personen willen twintig Limburgse jongeren geld in het laatje brengen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije. Een gesigneerd truitje van Thibaut Courtois moet daarbij helpen. Het evenement vindt zaterdag plaats, maar is al volledig uitverkocht.

De grote zaal van de mijngebouwen The Max in Zolder is zaterdag gereserveerd voor een gigantische iftaravond voor het goede doel. Maar liefst 1.500 plaatsjes waren er, maar het evenement is al volledig uitverkocht. Doel is geld inzamelen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije.

“Het is hartverwarmend om te zien hoe mensen zich inzetten voor mensen in nood”, zegt Semih Hira (31), die het evenement samen met een groep van 20 vrienden op poten zette. “Meer dan 50.000 mensen hebben het leven gelaten tijdens de aardbevingen in Turkije en Syrië. Dat is ongelofelijk. Het enige wat wij voor de nabestaanden en als eerbetoon voor de overledenen kunnen doen, is acties opzetten. Zo kunnen de slachtoffers zo snel mogelijk een nieuw leven opbouwen.”

© Raymond Lemmens

Thibaut Courtois

De organisatoren hebben zich verenigd onder de hashtag #HepBeraberiz. “Dat is Turks voor ‘allemaal samen’”, legt Semih uit. “Door samen aan één grote iftar te werken, bereiken we meer. En hoe meer deelnemers, hoe beter het resultaat.”

Het iftarevenement begint zaterdag om 17 uur. Tot zonsondergang, rond 20 uur, zijn er muziekoptredens en een lezing uit de Koran. Op het menu staan Turkse specialiteiten zoals Sarma (gevulde druivenbladeren), Mercimek (rode linzensoep) en baklava. “Er is ook een ramadanmarkt waar bezoekers spullen kunnen kopen ten voordele van de slachtoffers van de aardbevingen. Ook is er een veiling met opvallende items zoals een gesigneerd truitje van Rode Duivel Thibaut Courtois en keeper Sinan Bolat.”

Solidariteit

De opbrengst van het evenement zal uitgedeeld worden in de steden Gaziantep, Adiyaman en Hatay. De organisatoren willen het geld graag persoonlijk naar Turkije brengen. Daarmee willen ze de kinderen daar een fijn Suikerfeest bezorgen. “We willen vooral een glimlach op hun gezicht toveren”, zegt Semih. “Maar het geld is wel bedoeld voor alle gezinnen. Zowel cadeaus als centen worden uitgedeeld.”

De organisatoren bedanken iedereen die bijgedragen heeft aan deze mooie actie. “Dit inspirerende verhaal toont aan dat jongeren een verschil kunnen maken en solidariteit tonen met mensen in nood, ongeacht hun herkomst.”