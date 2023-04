Brandweer blust neergestort modelvliegtuig in Lommel

De brandweer Noord-Limburg is woensdagnamiddag opgeroepen omdat in Lommel een vliegtuig was neergestort. Al ging het gelukkig om een elektrisch modelvliegtuigje. Er raakte niemand gewond.

Rond 16 uur kreeg de brandweer een melding binnen van iemand die vanop de Ringlaan tussen Mol en Lommel iets naar beneden had zien vallen aan de windmolens. Het bleek om een modelvliegtuigje te gaan. De bestuurder had de controle over het vliegtuig verloren, waarna het crashte op het terrein van de Lommelse Modelclub langs de J. en R. Vlegelsstraat en in brand vloog. Vermoedelijk was er iets mis met de batterij. De brandweer Noord-Limburg kwam het vliegtuigje blussen. Er raakte niemand gewond.