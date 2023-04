Hij moest door een klein gaatje kruipen, maar Jasper Philipsen pakt na indrukwekkende spurt zijn tweede Scheldeprijs op de Churchilllaan in Schoten

Jasper Philipsen is momenteel de snelste spurter van de wereld. Het bewijs leverde de ‘Vlam van Ham’ in een koninklijke spurt op de Churchillaan in Schoten, waar hij na 2021 zijn tweede Scheldeprijs won. Daarmee rondde de 25-jarige Limburger het overwicht af van Alpecin-Deceuninck dat sinds 8 maart al acht zeges behaalde. Voor Philipsen zelf was het zijn vierde van het seizoen, na twee spurtzeges in Tirreno-Adriatico en de Classic Brugge-De Panne. De tweede plaats was voor de Australiër Sam Welsford (DSM), terwijl ouwe taaie Mark Cavendish als derde voor de zevende keer in acht deelnames het podium haalde.

Hoe kwam de zege tot stand?

Alpecin-Deceuninck heerste de laatste kilometers. En dan kwam Jasper Philipsen op links, waar hij naast de sprintende Edward Theuns net genoeg plaats vond om zich erdoor te wurmen en nog gemakkelijk deze spurtklassieker te winnen. De Limburger demonstreede daarmee hoe behendig en explosief hij de laatste honderd meter is.

De geklopten van de dag waren Fabio Jakobsen die met een schakelprobleem zat en Caleb Ewan die slechts achtste werd. Met Gerben Thijssen (Intermarché - Circus - Wanty Gobert) en Edward Theuns (Trek-Segafredo) vielen twee landgenoten net naast het podium. De Limburger en de Oost-Vlaming werden respectievelijk vierde en vijfde in een Scheldeprijs die klassieker dan klassiek was. Inclusief de rommelige sprint op de Churchillaan waarbij gelukkig iedereen recht bleef.

Dit was de kroniek van de aangekondigde massaspurt. Al van bij de start in Terneuzen zat het eraan te komen dat er 205 km verder zou gesprint worden. Qua aantal sprinters kon de Classic Brugge-De Panne duelleren met de Scheldeprijs, maar de zuidwester besliste er toen anders over. Zodat we aan de Westkust een waaierkoers kregen in de plaats van een koninklijke sprint op de Zeelaan van De Panne.

Zoals het vorig jaar ook was in de Scheldeprijs die toen voor de tweede keer gewonnen werd door Alexander Kristoff die zowaar solo binnenkwam. Dit keer kregen we een uitermate traditioneel verloop van deze sprintklassieker.

Marathonvlucht met Desal en Apers

De eerste koershelft viel er nagenoeg niets te beleven. Terwijl je in de doorlopend woelige Ronde van Vlaanderen geen tijd kreeg om iets uit de frigo te halen, mocht je dit keer minstens tot vijf een namiddagdutje doen. Er was de vlucht van de dag, en dat was het dan. Verder viel er niets te beleven.

Met zeven schoten ze weg in de Westerscheldetunnelweg na nog geen tien kilometer koers, even buiten de startplaats Terneuzen. Het waren onze landgenoten Cériel Desal (Bingoal-WB), Ruben Apers (Flanders-Baloise), de Nederlandse tandem van Beat Cycling, Vincent Hoppezak en Bram Dissels, de Italianen Filippo Ridolfo (Team Novo Nordisk) en Giulio Massato (Team Corratec) en de Australiër Josh Kench van Bolton Equities Black Spoke. Ze kregen maximaal een kleine vier minuten voorsprong. Zowel Soudal – Quick-Step (in functie van Fabio Jakobsen), Lotto-Dstny (Caleb Ewan) als Bora-hansgrohe (Jordi Meeus) zorgden ervoor dat al deze professioneel continentale ploegen véél minuten televisiereclame kregen. Ook Jayco-Alula en Alpecin-Deceuninck zetten een mannetje bij maar op 78 km van de streep was de voorsprong wel nog anderhalve minuut.

Vogel treft met poep de helm Van der Poel

Als het voornaamste wapenfeit van de eerste koershelft een vogel was die met zijn poep de witte helm van Mathieu van der Poel trof, dan weet je dat het allemaal zeer rimpelloos verliep.

Hoe later het zevental van de dag gegrepen werd, hoe beter en hoe duidelijker het was dat deze 111de editie zou eindigen met een koninklijke sprint op de Churchilllaan in Schoten.

Op 24 km van de finish verloren we voorin Josh (ook bekend onder Joshua) Kensch, Vincent Hoppezak en Giulio Massoto, maar onder impuls van ‘El Tractor’ Tim De Clercq zat het peloton de vier vluchters op de hielen.

Het kwartet had op 20 km van de streep nog een een kleine halve minuut voorgift, maar dat was vooral omdat het peloton hen nog niet wou tot de orde roepen.

De ploegen verzamelden zich eerst rond hun topsprinter die ze voorin de groep brachten. Het laatste lokale rondje van 17 km reden de vier nog slechts 17 seconden voorop. Dan kwam zo stilaan Mathieu van der Poel naar voren om Alpecin-Deceuninck op één lijn te krijgen. Jager Leysen viel weg en Lionel Taminiaux nam de rol over voor Van der Poel. Op de laatste keer de kasseien van de Broekstraat in Wijnegem trok de Worldtourploeg van de Roodhoofts wat door, maar toch was de hergroepering pas op vier kilometer van het einde een feit, ook al deed Cériel Desal nog een ultieme poging om er alleen vandoor te gaan. De vier reden dus nagenoeg de volle tweehonderd kilometer voorop. Daarna zette Mathieu van der Poel zich op kop met Ramon Sinkeldam en Jonas Rickaert in zijn zog voor Jasper Philipsen. Op twee kilometer van het einde liet de Milaan-Sanremowinnaar de koers lopen, maar er was nog voldoende volk voor Philipsen die de broers Roodhooft een regelrechte thuisoverwinning schonk.

Uitslag:

1. Jasper Philipsen

2. Sam Welsford

3. Mark Cavendish

4. Dylan Groenewegen

5. Gerben Thijssen