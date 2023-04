Hechtel-Eksel

“Voor het eerst in bijna tien jaar terug in bikini”: een opvallende post van de Hechtelse seksuologe Kaat Bollen (36) dinsdag op Instagram. Mét bikinifoto van op Curaçao, strak en stralend. “Ik wandel 15.000 stappen per dag, en sport drie tot vijf keer per week”, zegt ze.