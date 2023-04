Daar is de lente, tijd voor wat bubbels: Alain Bloeykens haalt klassiekers en nieuwkomers uit het mousserende wijnschap

De Belg mag dan al wereldkampioen “bubbels drinken” zijn, althans berekend per capita, wanneer Pasen aanbreekt steken we graag nog een tandje bij. Het is het startschot van een nieuwe lente: tijd voor terrasjes, communies, tuinfeesten en de eerste barbecues. En daar hoort uiteraard een flesje mousserende wijn bij. Wij speurden op het schap naar klassiekers en nieuwigheden, en kwamen zelfs met een blikje bubbels naar huis.