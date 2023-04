Peter Verbeke spreekt voor het eerst sinds vertrek bij Anderlecht: “Nazi genoemd worden, dat heb ik moeten uitleggen aan mijn dochter”

Peter Verbeke heeft voor het eerst sinds zijn vertrek bij Anderlecht gesproken over zijn tijd op Neerpede. Dat deed hij in de podcast ‘Eleven Insiders’.

Verbeke was bij paars-wit drie jaar lang aan de slag. Eerst als sportief directeur, daarna als CEO. Eind vorig jaar was hij lange tijd buiten strijd met een virale infectie. Met de komst van Jesper Fredberg (de huidige CEO of Sports van Anderlecht, red.) bleek er voor Verbeke, die in het verleden ook bij Club Brugge en AA Gent werkte, geen plaats meer bij de club. Tegenwoordig is hij aan de slag bij Double Pass, een talentontwikkelingsbedrijf in het voetbal.

Onder andere het ophefmakende artikel over Anderlecht in Humo kwam ter sprake in de studio.

“Ik probeer daar niet te veel energie in te steken, want ik vind dat negatieve energie en verloren energie”, klinkt het. “Maar ik vind wel dat er daar een grens overschreden is. Vergeleken worden met een nazi… Dat zijn mensen die verantwoordelijk zijn voor zes miljoen doden, waaronder veel kinderen. Ik heb dat ook moeten uitleggen aan mijn tienjarige dochter. Ik vind dat een anonieme getuige, een voormalig werknemer, die zoiets vertelt… Dat is heel verregaand en ook dat een journalist dat zomaar overneemt. Ik ga mij daar ook heel hard tegen verzetten.”

© BELGA

Verbeke diende dan ook een klacht in bij de Raad voor Journalistiek en snapt ten volle dat Anderlecht een zaak aanspande naar aanleiding van het Humo-artikel.

Verder zegt Verbeke niet te begrijpen dat iemand zoiets over hem zegt. “Roepen, vernederen… Dat is niet mijn stijl”, legt Verbeke uit. “Ik heb een directe stijl, ik probeer de dingen altijd te benoemen en rechtuit te zijn. En, nogmaals, ik heb geen probleem als er kritiek is op mijn stijl of op transfers die we gedaan hebben. Maar iemand een nazi noemen, een psychopaat noemen en een artikel schrijven waar heel veel leugens en onwaarheden instaan, dat is voor mij een brug te ver. Ik ga mij vanaf nu altijd moeten verantwoorden, waarom iemand mij ooit een nazi genoemd heeft.”