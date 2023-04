Wonderland aan de passantenhaven in Bocholt verkoopt taart per stuk, ook om mee te nemen. — © Wonderland Bocholt

Een heerlijk stukje taart oppikken en gezellig oppeuzelen aan het water? Wonderland aan de passantenhaven in Bocholt verkoopt taart per stuk, ook om mee te nemen. “Klanten kleine gelukjes geven, is het liefste wat ik doe”, zegt eigenares Carine Gielen.