Ze zien er knuffelbaar uit, doen geen vlieg kwaad en kunnen geen kant uit. De egels uit Kim Kardashians laatste Instagrampost spenderen hun dagen in een plastic bakje in een café in Tokio, waar ze te pas en te onpas door kinderen en volwassenen worden vastgepakt en “liefdevol” geknuffeld. Maar hoe (on)verantwoord is de opkomst van zulke dierencafés eigenlijk?