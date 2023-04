En plots moet Mathieu van der Poel een doekje gaan vragen aan de volgwagen: “Er schijt een vogel op mijn kop”

Even lachen geblazen in de Scheldeprijs. Op zo’n 100 kilometer van de finish ging Mathieu van der Poel plots naar de volgwagen, om een doekje te gaan halen.

Nee, de Nederlandse winnaar van Milaan-Sanremo moest niet niezen of zo. Het was een iets groter probleem. Er had blijkbaar een vogel zijn behoefte gedaan op de helm van Van der Poel en dus moest hij die even schoonmaken.

“Er schijt een vogel op mijn kop”, riep hij al lachend naar de motor van de VRT. Uiteidelijk kon Van der Poel met een propere helm weer op pad in de Scheldeprijs.