Drugsleverancier veroordeeld voor dood van Sven (21): “Gevolgen zijn onomkeerbaar”

Weelde, Baarle-Hertog

Een 21-jarige man uit Weelde (Ravels) is volgens de rechtbank in Turnhout schuldig aan de handel in cocaïne met de dood van Sven van Egmond (21) uit Weelde als gevolg. Volgens de rechtbank heeft R.T. net voor de dood van Sven van Egmond op 1 augustus de bewuste cocaïne geleverd. De jongeman moet daarom een werkstraf van in totaal 300 uur uitvoeren. “De feiten brengen groot leed voor de nabestaanden mee”, oordeelde de rechtbank.