Groei blijft “zwak”: WTO ziet wereldhandel vertragen dit jaar

De wereldwijde handel zal dit jaar minder snel groeien dan in 2022, zo verwacht de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De vertraging heeft te maken met remmende factoren als de oorlog in Oekraïne, de inflatie, een strikter monetair beleid van centrale banken en financiële onzekerheid.

De WTO is iets positiever gestemd dan bij haar vorige prognose in oktober, maar de groei van de wereldhandel zal “zwak” blijven, zegt ze woensdag. Concreet verwacht de organisatie een groei met 1,7 procent dit jaar, waar ze in oktober uitging van +1 procent. De verbetering heeft onder meer te maken met de versoepeling van de coronabeperkingen in China.

Maar ook de nieuwe verwachting betekent een vertraging tegenover 2022, toen de wereldhandel er 2,7 procent op vooruitging. Dat was beduidend minder dan de verwachte 3,5 procent. “Een sterker dan verwachte vertraging in het vierde kwartaal haalde het jaarcijfer naar beneden”, aldus de WTO. In het vierde kwartaal wogen hoge grondstoffenprijzen en stijgende rentes op de handelsgroei, net als corona-uitbraken die de productie en de handel verstoorden in China.

In 2024 zou de groei van de wereldhandel aantrekken naar 3,2 procent, verwacht de Wereldhandelsorganisatie.