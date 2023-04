Twee chauffeurs kijken te diep in het glas in Bilzen en Hoeselt

De politie haalde tijdens de nacht van dinsdag op woensdag twee chauffeurs uit het verkeer. Op de Tongersestraat in Bilzen bleek een man (38) uit Hoeselt dronken te rijden. Hij had 1,5 promille alcohol in zijn bloed en moest meteen voor twee weken zijn rijbewijs afgeven. De tweede bestuurder was een man (38) uit Diepenbeek. Hij reed op de Kalvarieberg in Hoeselt en had iets meer dan 0,5 promille geblazen. Hij moest zijn rijbewijs voor drie uur inleveren. De dertiger had eveneens 11,2 gram marihuana bij. Hij moest de drugs afgeven.

