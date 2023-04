Vijftien sluiswachterswoningen langs Albertkanaal worden afgebroken

Bij de sluizen van Godsheide, Diepenbeek en Ham worden de leegstaande sluiswachterswoningen afgebroken. De 4 woningen in Genk blijven staan. De huisjes waren bestemd voor de bedienaars van de sluizen, een job die steeds meer vanop afstand gebeurt. In Hasselt zijn de werken gestart.

“De huisjes zijn enerzijds compleet verouderd en door de herschikking in de bediening van de sluizen hebben de huisjes geen nut meer”, zegt Liliane Stinissen van De Waterweg. “vroeger woonden de bedienaars van de sluizen in de buurt, zodat ze ook ’s morgens vroeg of ’s avonds laat in geen tijd bij de sluizen waren om ze te bedienen. Omdat één en ander geautomatiseerd wordt en vanop afstand gaat verlopen, zijn de woningen ook niet meer nodig voor de sluisbedienaars.”

“De huizen zelf dateren uit de jaren ’70 bij de aanleg van de duwvaartsluizen en zijn niet meer gerenoveerd”, legt Liliane Stinissen uit. “En dus worden alle sluiswachterswoningen die zich binnen de reservatiezone van het kanaal bevinden, in de komende jaren afgebroken. Die afbraakwerken zijn nu gestart bij de sluis van Godsheide waar drie woningen, van de zeven die er staan, worden afgebroken. Nadien gaan de 4 woningen in Diepenbeek tegen de vlakte en uiteindelijk de 4 die in Ham staan. Alleen de 4 woningen in Genk blijven behouden. Ze liggen ver genoeg van het water en dus niet in de reservatiezone vlak langs het kanaal.”

“We hebben geen bouwplannen op de plek waar die woningen nu liggen. Na de sloop van de andere sluiswachtershuizen blijven de terreinen braak liggen. De vrijgekomen oppervlakte kan later gebruikt worden indien nodig. Enkele huizen zijn vandaag nog bewoond maar de bewoners zijn al geruime tijd op de hoogte van de plannen. Zo kregen ze zeker voldoende tijd hebben om uit te kijken naar een alternatief, waar we hen trouwens mee helpen.”