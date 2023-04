Genkenaar riskeert 1 jaar cel voor wurging van vriendin met broeksriem

De feiten vonden plaats tijdens nieuwjaarsnacht toen de man thuiskwam van zijn werk. Volgens de advocaat van de vrouw was de man furieus. “Mijn cliënte was aan het slapen en werd meteen aangevallen in bed. Hij trok zijn broeksriem los en probeerde haar ermee te wurgen. Ze heeft zich kunnen verweren, maar toen probeerde hij haar verder te verstikken met zijn handen. Uiteindelijk is ze kunnen ontsnappen.”

De vrouw zelf nam kort het woord voor de Tongerse rechter. “Ik ben nog steeds in shock van wat er die nacht is gebeurd. Het was niet de eerste keer dat hij gewelddadig was”, klonk het. De vrouw had rode striemen en een zwelling in haar hals. Ze vraagt een schadevergoeding van 5.000 euro. De procureur sluit zich aan bij het relaas van de burgerlijke partij en eist een celstraf van een jaar en een geldboete van 800 euro.

Vrijspraak

De raadsman van de Genkenaar, meester Nick Meyers, kadert de feiten toch anders. “Mijn cliënt ging werken om zijn gezin alles te kunnen geven. Mevrouw heeft hem die nacht bestookt met berichten, het liep de spuigaten uit. Uiteindelijk is hij uit miserie naar huis gegaan. Hij was kwaad ja, en er is een discussie geweest. Maar geweld heeft hij nooit gebruikt. Die wurging met zijn broeksriem betwist hij ten stelligste.”

Meyers verwijst ook naar de volgens hem beperkte verwondingen. “Hier gaat het om een lichte zwelling en een beetje roodheid. Als meneer haar met zijn broeksriem en handen heeft willen wurgen, zouden er wel meerdere verwondingen zijn. Normaal staan de vingerafdrukken dan nog zichtbaar in de hals”, klonk het. Hij vraagt de vrijspraak.

De man kreeg vlak na de feiten een huisverbod en ondertussen werd de echtscheidingsprocedure opgestart.

Vonnis volgt op 26 april.