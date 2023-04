Dit hebt u al gemist van de Scheldeprijs bij de mannen: peloton vliegt naar Schoten, Mathieu van der Poel krijgt af te rekenen met… vogelstront

De koers nog niet gezien? Geen nood. In dit overzicht bent u in een handomdraai mee alvorens de finale van de Scheldeprijs losbreekt.

De voorbije uren was het koersverhaal van de 111de Scheldeprijs redelijk mager. Toch in tegenstelling met de Ronde van Vlaanderen van zondag, of Dwars door Vlaanderen van een week geleden: een vroege vlucht met renners die de rechtstreekse tv-uitzending van Sporza wilden halen en een hard jagend peloton dat na een onderbreking van één jaar het wil uitvechten in de massaspurt op de Churchilllaan in Schoten.

De weersomstandigheden zaten mee. Een elftal graden en dus vlamde het peloton wel door. Het eerste uur werd opnieuw 47,6 kilometer afgelegd.

Zeeland zonder wind…

Vorig jaar was de Scheldeprijs al voor veel sprinters voorbij na nog geen uur wedstrijd. De wind hield toen lelijk huis in het peloton en uiteindelijk zou Alexander Kristoff solo naar Schoten rijden. Niets van dat dit keer. De wind gaf in Zeeland niet thuis, zodat de eerste tachtig kilometer op Nederlands grondgebied (inclusief officieuze start) easy waren in vergelijking met de editie van 2022.

Jasper Philipsen (l). — © BELGA

De kleinzonen van ex-wereldkampioen Beheyt roeren zich

Guillaume Van Keirsbulck was één van de grote animatoren van de Ronde van Vlaanderen, ook al viel het niet mee om voorop te gaan rijden. In de Scheldeprijs was het dan de beurt aan zijn neef Cériel Desal die in dezelfde procontinentale ploeg van Bingoal-WB rijdt. De kleinzoon van de wereldkampioen van 1963, Benoni Beheyt, ging op pad met Ruben Apers (Flanders-Baloise), Josh Kensch (Bolton Equities Black Spoke), de Italianen Giulio Masotto (Corratec) en Filippo Ridolfo (Team Novo Nordisk) en de Nederlanders Vincent Hoppezak en Bram Dissel (allebei Beat Cycling). We waren amper in de Westerscheldetunnewegl, nog geen tien kilometer ver.

Omdat de voorsprong net iets te vlug omhoog schoot, namen Soudal – Quick-Step (voor Jakobsen) en Lotto-Dstny (voor Ewan) heel snel de controle over de wedstrijd. Toen ook Bora-hansgrohe voorin verscheen met een mannetje bleef de voorsprong de eerste koershelft voortdurend schommelen tussen de drie en vier minuten. Het spelletje kat en muis was begonnen, maar de kat moet dit keer winnen. Zoveel is duidelijk.

Geen Casper Pedersen in de Scheldeprijs — © BELGA

Jakobsen en Meeus starten met ploegmaat minder

Twee van de ontelbare sprinters moesten nochtans met een collega minder aan de bak. Tweevoudig winnaar Fabio Jakobsen had in Terneuzen maar vijf ploegmaten bij de hand. Casper Pedersen was er opnieuw niet bij. De Deense aanwinst van Team DSM zit in het sukkelstraatje. Hij is al sinds Tirreno-Adriatico wat op de sukkel met een infectie aan de bovenste luchtwegen. Hij reed nog wel Dwars door Vlaanderen maar was ook al niet fit genoeg voor de Ronde, waardoor nationale kampioen Tim Merlier debuteerde.

Ook Jordi Meeus zag één ploegmaat minder opdagen. De Nieuw-Zeelander Shane Archbold meldde af zodat de tandem Meeus-Danny van Poppel maar vier collega’s van Bora-hansgrohe hadden voor een wedstrijd die de kroniek lijkt van de aangekondigde massaspurt.

Van der Poel in strijd met de natuur

Pech dan weer voor Mathieu van der Poel. Geen problemen met de fiets, sporen van een valpartij of een gemiste waaier, neen. De Nederlander kreeg af te rekenen met een stevige dosis… vogelstront op zijn helm. De camera’s van Sporza slaagden er niet in om de eigenlijke drop te capteren, maar zagen Van der Poel wel rondrijden met een doekje, bedoeld om het goedje af te vegen.

Van der Poel druk in de weer naast de wagen. — © Sporza

Jumbo-Visma er weer niet bij, maar wel journalist Thijs Zonneveld

Zoek ook geen Jumbo-Visma’s want de killer wasps rijden niet mee. Omdat de Scheldeprijs een wedstrijd is van de ProSeries is dit Worldtourteam ook niet verplicht om mee te rijden. In 2018 was hun laatste deelname onder de naam toen nog van LottoNL-Jumbo met Dylan Groenewegen. Zonde voor Olav Kooij natuurlijk die anders ook één van de vijftien snelle mannen was met kans op succes. Ook Ineos-Grenadiers en bijvoorbeeld UAE Team Emirates slaan deze sprintersklassieker over. Slechts 10 van de 24 teams komt uit de World Tour. Waardoor er wel automatisch veel meer renners van de tweede rang konden starten. Waaronder de 42-jarige journalist Thijs Zonneveld die voor Beat Cycling rijdt. Met 207 draagt hij het hoogste rugnummer. Of hij van nabij kan zien wie deze Scheldeprijs wint, is een andere vraag.