Onze tv-tips: lang vervlogen tijden, een bekend verhaal en een remake

Zolang we nog kunnen

Canvas, do, 21.30u

Deze documentaire volgt drie winkels in Onze-Lieve-Vrouw-Tielt, Koolkerke en Tienen. Het is het soort winkel dat stilaan uit het straatbeeld verdwijnt. In elk van hen hangt een zweem van vergankelijkheid, het einde dat om de hoek loert, een zaak waarvan de eigenaar zijn vaste klanten overleeft tot het licht in de zaak zelf uitgaat. Een documentaire over het verdwijnen van een generatie. (tove)

The Lone Ranger

VTM4, do, 20.35u

John Reid (Armie Hammer) is een man van de wet die zich heeft omgevormd tot The Lone Ranger, de gemaskerde legende van rechtvaardigheid. Samen met zijn compagnon Tonto (Johnny Depp) bestrijdt hij hebzucht en corruptie. Beide onwaarschijnlijke helden zullen ook met elkaar moeten samenwerken. Een western met een knipoog, heeft een prima soundtrack en laat in een notendop de geschiedenis zien. (tove)

The Passion

NPO1, do, 20.30u

Het verhaal over het lijden, sterven en de heropstanding van Jezus. Al voor het 13e jaar op rij live gebracht op televisie. Deze keer vanuit de Friese havenstad Harlingen. Het verhaal wordt elk jaar door bekende Nederlanders gebracht. Je herkent onder meer tulpen uit Antwerpen-presentator Buddy Vedder als Judas. Anita Witzier, ooit presentatrice van 10 voor taal, is verslaggeefster tijdens de processie. (tove)