Les Arènes de Picasso is een mastodont van een woonblok in Noisy-le-Grand, niet zover van Parijs. — © afp

Geen kwaad woord over de acteurs in de Vlaamse tv-reeks Arcadia. Toch zijn het de gebouwen die in deze dystopische tv-reeks minstens zoveel bijdragen tot de beklemmende atmosfeer. Waarom hebben ze zo’n impact?