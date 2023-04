Herkenaar dreigt met nagelpistool te schieten na ongeval

Tot ontevredenheid van de rechter was de verdachte woensdag niet in persoon aanwezig in de Hasseltse correctionele rechtbank. “Sinds een week is hij terug aan het werk”, zei zijn advocate Ellen Daniëls. Op 7 mei 2021 ging de betichte een eerste keer uit de bocht. Hij zat met een collega aan het stuur in een bestelwagen. Toen deze in Halen een aanhangwagen aan een werf raakte, kwamen personeelsleden van een aanpalend bedrijf naar buiten. Er ontstond een discussie waarop de man dreigde met een nagelpistool. “Hij voelde zich bedreigd en heeft het twee keer laten ‘ploffen’ in de grond”, sprak zijn advocate.

Op 11 februari vorig jaar was het opnieuw prijs. Nu had hij het aan zijn woning gemunt op een groepje jongeren die aan een motor aan het sleutelen was. Toen ze wilden testen of de herstelling succesvol was, stormde de betichte naar buiten en verkocht hij een minderjarige een klap. “Het groepje heeft al meermaals voor overlast gezorgd. Mijn cliënt heeft de jongen enkel met twee handen tegen de schouders geduwd, maar ze zien hem als de grote boeman”, claimde de verdediging. “Jammer dat de beklaagde hier niet is, want ik had graag zijn standpunt gehoord. Aanvankelijk wou ik een werkstraf vragen, maar nu kan ik niet anders dan acht maanden cel en 800 euro boete vorderen”, stelde de procureur. De advocate van de Herkenaar trachtte de feiten in perspectief te plaatsen en opperde om de man een werkstraf op te leggen. Vonnis op 3 mei.