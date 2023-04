Van “het peloton moet haar niet” naar “ik ben te ver gegaan”: Ellen van Dijk excuseert zich tegenover Deense Uttrup-Ludwig

Samen met ex-renster Roxane Knetemann praat Ellen van Dijk in de podcast Wegkletsen over alles wat er in de koers gebeurt. In de tweede aflevering kwam de Nederlandse terug op wat ze in de eerste zei over Cecilie Uttrup Ludwig en haar manier van rijden in de voorbije Strade Bianche.

Cecilie Uttrup Ludwig is niet alleen in eigen land erg graag gezien, ook daarbuiten zijn de wielerfans wild van haar. Alleen in het peloton blijkt de Deense niet de ideale renster te zijn. Dixit wereldkampioene tijdrijden Ellen van Dijk, in de eerste episode van haar podcast Wegkletsen.

“Ze is een renster die nooit een zuchtje wind vangt, ze zit altijd in het wiel, ze wacht altijd af. In de media vinden mensen haar geweldig, maar bij de andere rensters is het een pak anders. In het peloton moet niemand haar”, gaf de renster van Trek-Segafredo, die momenteel met zwangerschapsverlof is, toen aan.

Maar Van Dijk kwam intussen weer terug op die woorden. “Ik voel me er wat slecht over, want ik vind dat ik te ver ben gegaan”, aldus Van Dijk. “Dat ik geen fan ben van haar als renster, weet zij zelf ook heel erg goed, want we hebben het regelmatig met elkaar aan de stok tijdens de koers. Ik heb veel negatieve reacties uit Denemarken ontvangen. Eerlijk gezegd begrijp ik de frustraties van de mensen ook. Ik heb dingen gezegd die ik absoluut niet had mogen zeggen. Daar spijt het me voor. Vandaar dat ik ‘undskyld’ (Deens voor sorry, red.) wil zeggen”, klinkt het bij Van Dijk.