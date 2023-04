Hanne van K3 verliest extensions tijdens show, maar lost het geruisloos op

K3 is bezig aan een tour in België en Nederland. Marthe, Julia en Hanne werkten de voorbije dagen drie Vleugels-shows per dag af in Hasselt. Dinsdag liep het heel even mis.

Tijdens een outfitwissel op het podium, trok een danser per ongeluk Hannes haarextensions naar beneden. Wanneer het K3’tje weer begon te dansen, merkte ze snel dat er iets niet goed was. Ze trok de valse staart uit en gaf ‘m aan haar danspartner, die de haarbos uiteindelijk in zijn broekzak stopte. Hanne en haar collega’s, die het voorval hadden opgemerkt, sloegen zich giechelend door Hippie Shake. “Ik heb het plots al veel frisser!”, riep Hanne na het lied nog. Fans van K3 deelden het grappige moment op TikTok.