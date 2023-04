Claudia stelde haar glaswerken al tentoon in het KMSKA, nu opent ze eigen galerij… in haar tuin

Vrijdag openden Claudia Kuyken (55) en Gerrit Lavrijsen (58) hun nieuwe kunstgalerij in Lommel-Kolonie. Die opent de deuren op de benedenverdieping van hun eigen woning en tuin. “Hier willen we bekende en onbekende kunstenaars een platform geven.”

LEES OOK. Van Kuyken tot Rubens: amateurkunstenaars exposeren naast grootmeesters in KMSKA

“Nadat ik mijn bedrijf verkocht, had ik mijn handen vrij om iets anders te gaan doen”, vertelt de Lommelse Claudia Kuyken. “Na wat nadenken kwam ik in juni 2021 op het idee om aan glaskunst te doen. Dat begon met zelfstudie, maar ik volgde ook lessen. Ons glaskunstwerk heeft zelfs een maand lang in het KMSKA in Antwerpen gestaan. Daar ontstond ook het idee om een eigen kunstgalerie te openen.”

Meer dan 70 werken

“Met deze galerie willen we lokale exposities organiseren met nationale en internationale, bekende en onbekende kunstenaars”, vertelt Claudia. “Aan onze eerste tentoonstelling nemen zes kunstenaars deel en worden meer dan 70 kunstwerken tentoongesteld. Een beeldhouwer, twee kunstschilders, een metaalkunstenaar, een mixed media-kunstenaar en twee glaskunstenaars tonen de bezoeker uiteenlopende stijlen en technieken. Streng vormgegeven kunstwerken staan naast speelse sculpturen. De deelnemende kunstenaars zijn Elly Verrijt, Emile Kruip, Marie Jose Rietdijk, Wilbert Das, mijn man Gerrit Lavrijsen en ikzelf.”