Jef (94) en Finneke (92) zijn 70 jaar getrouwd: “Raden het finalewoord van ‘Blokken’ sneller dan de deelnemers”

Het was feest in Tongeren, waar Josephine ‘Finneke’ Vanlessen (92) en Joseph ‘Jef’ Torboli (94) zopas hun 70ste huwelijksverjaardag vierden. Buren versierden het balkon van het jubileumkoppel en zorgden in de binnentuin voor een gezellig samenzijn

Finneke werd geboren in Overrepen, Jef in Borgloon. De twee leerden elkaar kennen op de kermis in Piringen. Ze hebben samen twee kinderen: Margerete (Margo) (57) en Pietro (64). Jef werkte in de fabriek van Nerem (Atelier Moderne), daarna bij Nova in Tongeren en ging met pensioen bij Volvo in Sint-Truiden. Finneke is altijd huisvrouw geweest en kan nu nog altijd heel lekker koken.

Jef en Finneke lezen nog elke dag hun krant en kijken ook elke dag naar hun favoriete tv-programma's. Eentje daarvan is Blokken, waarbij ze het woord in de finale soms sneller vinden dan de kandidaten zelf.

© Pietro Torboli

Bekende Tongenaars

Het koppel woont nog zelfstandig in hun appartement Tongeren, maar krijgt goede zorgen van de thuisverpleging en de thuishulp. Ook hun medebewoners en buren zijn heel vriendelijk en behulpzaam. Zij versierden het balkon van het jubileumkoppel en zorgden in de binnentuin voor een gezellig samenzijn. Finneke en Jef mogen zich nu ‘Bekende Tongenaars’ noemen, want iedereen wilde op de foto met het feestpaar.

De hele week lang werd het paar overladen met felicitaties, wenskaarten, bloemstukken en geschenken van iedereen die hen lief is. Ook de Stad Tongeren en zelfs het Koningshuis waren het platina echtpaar niet vergeten. Jef en Finneke willen dan ook iedereen hartelijk bedanken voor de mooie herinneringen aan hun 70-jarige huwelijk.