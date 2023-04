100-jarige Dina naait en haakt al heel haar leven: “In de oorlog maakten we zelfs jassen van dekens”

De vrolijke eeuwelinge werd als tweede geboren in een gezin van acht kinderen. “Ik was de tweede oudste”, vertelt Dina. “We waren in totaal met acht kinderen: vijf meisjes en drie jongens. We zijn nu nog met vier zussen over. Een groot gezin was vroeger heel gewoon. Eerst woonden we in de Eindestraat, daarna verhuisden we naar de Kloosterstaat. We zijn groot geworden in soberheid. Alles wat we hadden, werd gedeeld.”

Dina was bij de jeugdbeweging de Kajotsters. “We waren thuis met vier die naaiden: ons ma, mijn zus Rosa, onze jongste broer Thieu en ikzelf”, vertelt de eeuweling. “Door de week naaiden we en op zondag fietste ik de streek rond om alles te laten passen. Ik legde heel wat kilometers af. Van Lommel tot Postel of Hechtel-Eksel. Daarna konden we het verder afwerken. In de oorlog maakten we zelfs jassen van dekens omdat er stof tekort was. Uitgaan deden we bijna niet.”

Olifanten en giraffen

Dina leerde haar man Frans Loeners kennen toen ze al in haar twintiger jaren was. “We leerden elkaar kennen door naar het toneel te gaan”, vertelt ze. In oktober 1953 stapten de twee in het huwelijksbootje. Ze gingen in de Kloosterstraat wonen en kregen één zoon Jos. Dina is altijd huisvrouw en naaister geweest. “Handwerken heb ik mijn hele leven gedaan en dat doe ik nog steeds graag. Ik ging naar de KAV en was bij het kerkzangkoor.”

Dina’s man Frans stierf 39 jaar geleden. Zelf woonde ze tot haar 90ste thuis, daarna verhuisde ze naar een serviceflat bij het Kapittelhof. Twee jaar geleden verhuisde ze naar afdeling De Stee op het Kapittelhof, waar ze graag verblijft. Dina doet nog steeds veel aan handwerk. Ze is bij de hobbyclub en haakt er olifanten en giraffen.

Genen

Wat haar geheim is om 100 jaar te worden? “Geen idee eigenlijk”, lacht Dina. “Ons ma werd 98 jaar, mijn oudste zus is bijna 102. Mijn andere twee zussen zijn 96 en 90 jaar. Misschien zit het bij de vrouwen in ons gezin in de genen? Maar mijn advies is: content zijn met wat er is en wat je hebt. Van niks te veel, maar ook van niks te weinig.” (nma)

Dina Mannaerts

Geboortedatum : 4 april 1923

Geboorteplaats: Lommel

Huidige woonplaats: WZC Kapittelhof in Lommel

Beroep: huisvrouw/naaister

Echtgenoot: Frans Loeners (†)

Kinderen: Jos (68)