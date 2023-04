DEBAT. Reclame op de VRT, moet dat kunnen?

Voor het uitzenden van reclame krijgt de VRT een boete van 10 000 euro opgelegd. Als openbare omroep is het namelijk niet toegestaan om reclame uit te zenden tijdens live-uitzendingen, ook niet op hun streamingplatform VRT MAX. Wij vroegen ons af wat jij daarvan vindt.

Het is officieel verboden om reclame te maken op de openbare omroep. Daarom kreeg de VRT een boete nadat ze herhaaldelijk commerciële boodschappen toonden op Sporza en VRT MAX. Het is echter ook zo dat de overheidsdotaties nog maar zestig procent van hun jaarbudget bedraagt. De overige veertig procent moeten ze dus op een andere plek halen. Reclame is mogelijk zo’n plek. Wij vroegen ons dus af wat jullie vinden van reclame op de openbare omroep.