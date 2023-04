Nora Dari over haar man: “Pas in het jaar na onze verloving ben ik echt verliefd op hem geworden.” — © Boumediene Belbachir

In de jeugdfilm Leeuwin toont ze haar beste voetbalkunstjes, in het echte leven kiest de Genkse Nora Dari (21) voor de bokssport en verkoopt ze haar echtgenoot Mouad op tijd en stond een flinke oplawaai. “Pas in het jaar na onze verloving ben ik echt verliefd op hem geworden”, zegt ze.