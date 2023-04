Abdeslam getuigt voor het eerst op proces over aanslagen: “Grote onrechtvaardigheid dat ik in beschuldigdenbox zit”

“Het is een grote onrechtvaardigheid dat ik hier in de beschuldigdenbox zit.” Dat zei beschuldigde Salah Abdeslam woensdag op het proces over de aanslagen van 22 maart 2016. Abdeslam betwist alle feiten waarvan hij beschuldigd wordt.

Net zoals bij de drie andere beschuldigden die woensdagvoormiddag voor hem al ondervraagd werden, vroeg voorzitter Laurence Massart aan Abdeslam of hij bekende dat hij betrokken was bij de feiten die leiden tot de aanslagen in metrostation Maalbeek en Brussels Airport. Abdeslam antwoordde twee keer negatief en zei ook dat hij niet deelnam aan de activiteiten van een terreurgroep.

Abdeslam reageerde vijandig op de eerste vragen van Massart. Toen ze de uitspraak over de schietpartij in de Driesstraat in Vorst ter sprake bracht, beet Abdeslam haar toe: “Ik kan er ook over praten als je wil.”

“Het proces in de Driesstraat had nooit mogen plaatsvinden, het was een voortzetting van het proces over de aanslagen van 13 november 2015. Iemand die een overval pleegt en daarna gepakt wordt, krijgt toch ook geen twee processen? Na Parijs was ik op de vlucht in Vorst. Ze hebben me ten onrechte twee processen aangedaan”, zei Abdeslam.

“Het is een grote onrechtvaardigheid dat ik hier in de beschuldigdenbox zit”, zei Abdeslam ook. “Volgens het parket zitten de schuldigen in de box van de aanslagen van 22 maart 2016, maar dat is niet zo. Ik zit sinds 18 maart 2016 in de cel en de plannen ontstonden de dag na mijn arrestatie.”

Volgens Abdeslam heeft hij ook de prijs betaald voor wat anderen gedaan hebben in Parijs. Hij ging niet in beroep tegen de uitspraak, omdat hij niet opnieuw het strenge gevangenisregime wou ondergaan, klonk het. Bovendien was hij uitgeput na tien maanden proces. “Ze wilden geen rechtvaardigheid, maar voorbeelden. Dat is daar gebeurd, hier zullen we nog zien.”