Man riskeert 1 jaar cel voor slagen aan vriendin tijdens ruzie over gewond hondje

Op 28 februari liep het uit de hand tussen de dertiger en zijn vriendin. De vrouw zag hoe hun hondje mankte en verdacht haar vriend ervan het dier te mishandelen. Toen ze hem ermee confronteerde, zou hij haar hebben aangevallen. Toen de politie ter plaatse kwam, zagen de agenten hoe de man kraswonden in zijn hals en verwondingen aan zijn knokkels had. De vrouw was in paniek aan het huilen.

“Haar neus stond scheef en was aan het bloeden”, aldus de Tongerse procureur. “Ze heeft zicht tijdens het gevecht willen verweren door hem in het gezicht te krabben en een mes uit de keukenlade te nemen. Uiteindelijk heeft ze zo de politie kunnen bellen.” Het slachtoffer was elf dagen werkonbekwaam en vraagt een schadevergoeding van 1.500 euro. De aanklager eist een celstraf van een jaar en een geldboete van 800 euro. Zij verwijst ook naar het verleden van de dertiger, waarin hij al eens veroordeeld werd voor partnergeweld.

Uitlokking

De man zelf ontkent dat hij zijn vriendin heeft aangevallen en zegt dat hij zich louter heeft verdedigd. Volgens hem had de vrouw het mes al veel eerder vast. “Als ze het mes al vast had, was er een potentiële aanval. De vraag is dus of hij zich al dan niet heeft verdedigd. Hier gaat het alleszins minstens om uitlokking”, klonk het bij meester Jürgen Millen.

De man stond tijdens de feiten onder elektronisch toezicht. Ondertussen werden die maatregelen ingetrokken en verblijft hij opnieuw in de gevangenis.

Vonnis volgt op 3 mei.