Trailer en posters van nieuwe Barbie-film zetten ware meme machine in gang

Toen de eerste setbeelden van Greta Gerwigs nieuwste creatie Barbie in de media verschenen, zette dat al het één en ander in gang. Barbiecore was geboren en naar voorbeeld van Margot Robbie en Ryan Gosling hulden we ons met plezier in roze latexpakjes. Nu ook de trailer en de posters van de film beschikbaar zijn voor het grote publiek, brengt dat alweer een nieuwe trend met zich mee.

Misschien heb je de beelden al zien voorbijkomen, misschien nog niet. Op de Barbie-posters worden alle personages van de gelijknamige film voorgesteld en bij de meeste vrouwen zorgt dat voor het bijschrift ‘Barbie’. De één is dokter, de ander is president, maar Barbie vormt de rode lijn. Ook de Kens zijn uiteraard van de partij, maar hun rol wordt verder niet verduidelijkt. Ken is Ken. Eén ding hebben ze allemaal gemeen: alle posters zijn oldskool Barbie-achtig, met lettertypes die zo uit de jaren negentig lijken te komen en een overload aan glitters. En het lijkt wel alsof Gerwig iederéén de kans wou geven om of Barbie, of Ken te zijn in de film.

Naar goede Twittergewoonte gingen creatievelingen al snel aan de slag met de poster om er hun eigen draai aan te geven. Want klaarblijkelijk kan iedereen Barbie zijn. Het resultaat? Hilariteit alom. Oordeel vooral zelf.

