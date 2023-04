Anderstalige Diestenaren maken magazine ‘Dit is Diest’

‘Dit is Diest’, zo heet het nieuwe magazine over de stad. Bijzonder: het magazine is geschreven in het Nederlands, maar door Diestenaren van anderstalige origine. Daarmee wil de stad de integratie van anderstalige Diestenaren bevorderen.

De redactieleden komen onder meer uit Palestina, Senegal, Polen, Azerbeidzjan en Iran. De leden van het team volgen elke maandag drie uur les in het centrum voor volwassenenonderwijs Volt in Diest. “Zo denken ze niet alleen samen na over de inhoud, maar ook over hoe het magazine er moet uitzien”, vertelt Sara Bosmans, die de redactie begeleidt. “Ze volgden ook een opleiding van een redacteur van Wablieft over duidelijke artikels schrijven.”

‘In elk nummer van het nieuwe magazine verschijnt en mix van korte en lange interviews met anderstaligen die in Diest wonen, werken of studeren, maar ook agendatips, info over toffe plekken in Diest, antwoorden op vragen en problemen van anderstaligen en een rubriek waarin een anderstalige voor het eerst iets gaat doen, zoals fietslessen volgen.”

Het magazine ligt om de twee maanden op plaatsen waar veel anderstaligen komen. De stad Diest krijgt voor de productie ervan steun van de provincie Vlaams-Brabant. (lw)