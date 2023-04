Romelu Lukaku hoopt dat er ingegrepen wordt na racistische gezangen: “De geschiedenis herhaalt zichzelf”, Juventus gaat verantwoordelijken opsporen

Inter Milaan heeft woensdag met een statement op de clubwebsite zijn steun betuigd aan Romelu Lukaku. De topschutter van de Rode Duivels was dinsdagavond het mikpunt van racisme in het bekerduel op het veld van Juventus. “F*ck racisme”, schrijft Lukaku op Instragram.

Lukaku kreeg dinsdagavond oerwoudgeluiden en racistische gezangen over zich toen hij diep in blessuretijd een strafschop wilde nemen. Nadat hij voor Inter had gescoord, legde Big Rom zijn vinger op de mond, wat hij wel vaker doet na een treffer, maar van de scheidsrechter kreeg hij prompt een tweede gele kaart.

“De geschiedenis herhaalt zichzelf”, klinkt het bij Lukaku op Instagram. “Ik heb dit al meegemaakt in 2019 en nu in 2023 opnieuw… Ik hoop oprecht dat de Serie A deze keer wel stappen onderneemt want van dit mooie spelletje moet iedereen kunnen genieten. Bedankt voor alle steunbetuigingen. F*ck racisme”, aldus de spits van Inter.

“Blijf sterk, Rom”

De Italiaanse club kwam eerder met een statement naar buiten waarbij het Lukaku een hart onder de riem steekt. “Wij willen opnieuw duidelijk benadrukken dat wij allemaal samen tegen racisme en alle vormen van discriminatie verenigd staan”, opent het bericht van Inter Milan. “Voetbal en sport moeten niet alleen een plaats voor emotie zijn maar ook voor duidelijke en gedeelde waarden. Wat we gisterenavond zagen in de slotminuten van Juventus - Inter in de halve finales van de Coppa Italia in Turijn heeft geen plaats in onze sport. Daarom herhalen wij onze steun, affectie en solidariteit met Romelu Lukaku, net zoals de hele voetbalwereld doet sinds het incident. Blijf sterk Rom, wij staan achter jou!”, besluit het communiqué.

Juventus onderneemt stappen

Ook Juventus reageerde woensdagmiddag met een korte tweet op de gebeurtenissen. De Oude Dame belooft de verantwoordelijken op te sporen en te sanctioneren conform de gedragscode.

“Juventus zal, zoals steeds, met de politie samenwerken om de personen te kunnen identificeren die verantwoordelijk zijn voor de racistische gebaren en gezangen die gisterenavond plaatsvonden”, stelt de club, die eraan toevoegt dat de “codice di gradimento” zal worden toegepast voor de verantwoordelijken.

Na de feiten veroordeelde eveneens Roc Nations, het agentschap dat de belangen van Lukaku behartigt, wat er gebeurd was.

“De racistische uitlatingen van de Juventus-supporters aan het adres van Romelu zijn afschuwelijk en onacceptabel. Hij werd onderworpen aan vijandig en wansmakelijk racistisch gedrag. Hij vierde ook nu weer op dezelfde manier zoals bij eerdere doelpunten. Romelu verdient een verontschuldiging van Juventus”, wordt beschreven in het statement, waarin ook gehoopt wordt op een tussenkomst van de Italiaanse voetbalbond en regering.