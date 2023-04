Na moord op barones ‘Mimi’: baron Guy Ullens (88) stelt zich burgerlijke partij tegen eigen zoon

Op het moment dat Nicolas Ullens (57) maandag voor de raadkamer in Nijvel verscheen - die zijn aanhouding met een maand verlengde - ondernam zijn vader Guy Ullens de Schooten (88) gerechtelijke stappen tegen zijn zoon. De baron nam de Brusselse advocate Nathalie Buisseret onder de arm. “Ik heb lang met hem gepraat”, bevestigt zij woensdag. “En maandag heb ik mij in Nijvel dan in zijn naam burgerlijke partij gesteld tegen zijn zoon.”

Baron Guy Ullens zat vorige week woensdag naast zijn vrouw ‘Mimi’ in de auto toen zijn zoon Nicolas Ullens haar in het Waalse-Brabantse Lassne doodschoot. Hij zou daarbij zes schoten hebben afgevuurd. Baron Guy en zijn vrouw Myriam waren al meer dan dertig jaar samen. Maar ondertussen is gebleken dat de relatie tussen Myriam en de kinderen van de baron - onder wie dus Nicolas- al zeer verzuurd was.

Familiefortuin

Advocate Nathalie Buisseret wil geen commentaar geven over het onderzoek en het mogelijke motief van Nicolas Ullens, dat volgens het parket van “financiële aard” is. Over de toestand van haar cliënt zegt ze enkel dit: “Gezien de omstandigheden houdt hij zich zeer kranig.”

Voor zover bekend ging Nicolas Ullens door het lint na een discussie over het familiefortuin. Hij zou al langer vinden dat stiefmoeder ‘Mimi’ veel van dat geld onnodig verspilde. Nu vrijdag wordt er afscheid genomen van de vrouw.

Nathalie Buisseret, de advocate van de baron, is een bekende naam aan de balie. Onlangs nog pleitte ze in de zaak Sanda Dia, waar ze de moeder van Sanda bijstond.