Drugsbende moet miljoenen euro’s terugbetalen na smokkel van 1,5 ton cocaïne in Diest

Een drugsbende die tonnen cocaïne smokkelde via Diest kijkt aan tegen jarenlange celstraffen en verbeurdverklaringen van miljoenen euro’s. Het handeltje van de vier mannen uit Albanië en Roemenië stortte ineen na een controle in Frankrijk. Voor bewijslast kon de rechtbank rekenen op de hulp van Operatie Sky, waar miljoenen berichten tussen criminelen ontcijferd werden.

De laadruimte van een vrachtwagen in Coquelles bleek veel meer te bevatten dan enkel auto-onderdelen. In totaal vonden agenten 261,80 kilo cocaïne, verstopt in 26 houten constructies die eruitzagen als balken. Een mooie drugsvangst, maar het bleek slechts het topje van de ijsberg. Bij een onderzoek van de chauffeur van de vrachtwagen, Constantin S. (38), vond de politie de Sky ECC-app geïnstalleerd op zijn iPhone.

Vaak liep het onderzoek daar vast, want alle berichten op de Sky ECC-app waren vergrendeld. Dat veranderde bij Operatie Sky die honderden miljoenen berichten tussen criminelen blootlegde. Ook hier kon het onderzoek de ontcijferde info goed gebruiken. Tussen maart en april 2020 vonden minstens zeven gelijkaardige transporten plaats. Die vertrokken telkens vanuit Diest en werden afgeleverd in Londen. Aan elke beklaagde werd een profiel op Sky gelinkt, wat de bal aan het rollen bracht.

Baas van alle bazen

In totaal ging het over ongeveer anderhalve ton cocaïne. De bende had een duidelijke werkwijze. Chauffeur Constantin S. stond na een bezoek aan de Toyotafabriek in Diest telkens twintig minuten stil op een nabije parking. Daar laadden beklaagden Altin D. (42) en Rinor S. (40) de holle balken met cocaïne in. Devid P. organiseerde de transporten op eigen houtje en overzag heel de operatie.

Als dekmantel gebruikte P. verschillende legale transportfirma’s, om de vrachtwagens dan vol te stoppen met cocaïne. De leden verwezen in het berichtenverkeer geregeld naar hem als de leider. “Hij is de baas van alle bazen”, stuurde de chauffeur. De andere leden van de organisatie leefden in grote angst van de leider. “Op een zeker moment ben ik bedreigd met een pistool”, zei de chauffeur in een verklaring. “Ze maakte een gebaar met de vingers op de lippen. Ik heb schrik voor mijn familie in Roemenië.” Op die manier ving het onderzoek vaker bot bij de ondervraging. “Sorry, maar dat kan ik niet zeggen. Ik heb twee kleine kinderen en denk aan hun veiligheid”, antwoordde een andere beklaagde.

Ondanks de gigantische bewijslast, probeerde hij zich te verdedigen door te wijzen naar identiteitsfraude. De hele operatie zou zijn overzien door een man die sterk op hem lijkt. De leider, ook wel ‘Bisha’ genoemd, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar. Daarnaast krijgt hij een boete van 40.000 euro. Hij zal nog dieper in zijn buidel moeten tasten, want hij kijkt ook aan tegen een verbeurdverklaring van 9 miljoen euro. P. kwam niet opdagen bij de uitspraak. Zijn onmiddellijk aanhouding is gevraagd.

Chauffeur Constantin S. gaat drie jaar de cel in en ziet 30.000 euro verbeurdverklaard. De andere twee leden, Rinor S. en Altin D., kijken beiden aan tegen twee jaar cel. Ze zullen vermoedelijk nog langer betalen aan hun verbeurdverklaring van 3 miljoen euro.