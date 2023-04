Ex-Red Lion Thomas Briels volgend seizoen opnieuw op Belgische hockeyvelden bij Braxgata

De 35-jarige Briels verlaat het Nederlandse Oranje-Rood, waarvoor de Antwerpenaar sinds 2017 uitkwam. Hij won met de club verschillende Nederlandse titels en de Euro Hockey League.

“Op de terreinen van Braxgata heb ik in 2007 mijn debuut voor de nationale ploeg gemaakt tijdens het Champions Challenge toernooi. We hebben daarna met de Red Lions jaren op Brax getraind en daar ook onze eerste prijs (een zilveren medaille) veroverd tijdens het EK in Boom in 2013”, zegt Briels, die in België jarenlang voor Dragons speelde.

“Ik ben erg blij om terug te keren naar België en om bij Braxgata Hockey Club te spelen. De club heeft een uitstekende reputatie en betrekt veel eigen jeugd. Ik kijk ernaar uit om bij te dragen aan hun verdere ontwikkeling. Het project om stap voor stap voor het allerhoogste te gaan spreekt me enorm aan.”

Erik Gysels, voorzitter van Braxgata, vult aan. “We zijn ontzettend fier om Thomas bij ons te gaan krijgen. Met zijn ervaring zal hij een belangrijke bijdrage leveren aan ons team. We kijken ernaar uit om hem te zien spelen voor Braxgata.”

Briels verzamelde 359 caps voor de nationale ploeg en nam deel aan vier Olympische Spelen, met goud in Tokio in 2021 als hoogtepunt. Hij werd met België ook wereld- en Europees kampioen. Na de Spelen in Japan kondigde hij zijn afscheid aan.