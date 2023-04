AAN DE START. Mathieu van der Poel tekent present “om Jasper te helpen”, Gerben Thijssen wil “tonen dat hij iedereen aankan”

Volg de Scheldeprijs hier LIVE.

Caleb Ewan: “Het parcours is een beetje anders, maar het is een mooie dag met niet al te veel wind. De meeste sprinters hebben de Scheldeprijs al eens gewonnen. Maar vandaag zal het opnieuw zwaar worden. Er staan heel wat sterke snelle mannen aan de start. Er is ook niet veel wind dus ik verwacht een massasprint”, vertelt de Australische spurtbom van Lotto-Dstny. In 2020 was hij al eens de snelste in Schoten.

Gerben Thijssen: “Vandaag tonen dat ik ze allemaal aankan”

“Hier winnen zou echt wel de kers op de taart zijn”, zegt Gerben Thijssen (Intarmarché-Circus-Wanty), winnaar van de Bredene Koksijde Classic. “Als je de deelnemerslijst hier bekijkt... Vandaag kan ik tonen dat ik ze allemaal aankan. Het is voor mij een zaak om te bevestigen vandaag. We hebben een sterke ploeg en ik geloof er wel in.”

“Voor mij is Jasper Philipsen de absolute favoriet vandaag. Hij is de snelste en hij heeft ook nog eens de sterkste lead-out. Het zal aan mij zijn om zijn wiel te pakken en dan zien we wel.”

Jasper Philipsen: “Vertrouwen in de ploeg”

“Mathieu is sowieso een grote troef die we hebben vandaag”, aldus Philipsen. “Het is ook een heel motiverende thuiskoers voor hem. Ik denk dat we hier met een sterke ploeg staan. We zullen zien hoe het vandaag loopt maar ik heb wel vertrouwen in de ploeg en dat geeft een goed gevoel.”

Mathieu van der Poel: “Hier om Jasper te helpen”

“Zondag Parijs-Roubaix wordt een heel lastige wedstrijd, maar hier vandaag starten is wel een goede manier voor mij om bezig te blijven”, gaf Van der Poel nog meer duiding bij zijn keuze. “Ik ben hier natuurlijk om Jasper te helpen, maar ik vond het in het verleden best een moeilijke week tussen de Ronde en Roubaix, vandaar de keuze om hier te starten. Hier rijd je toch goed 200 kilometer op een aardig gemiddelde rond.”

© BELGA

Jakobsen: “Een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar”

“Voor sprinters is dit een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar”, wint Fabio Jakobsen (Soudal-Quick-Step) er geen doekjes om. “Hier staan alle goeie sprinters aan de start. Hier wil je winnen. Met renners als Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel moet je altijd rekeninghouden, maar wij hebben met Bert Van Lerberghe en Florian Sénéchal ook twee sterke mannen voor de laatste kilometers. En de andere drie jongens zijn ook sterk. We zullen het daarmee moeten doen, ik heb er wel vertrouwen in.”

“Kans op waaiers is er nagenoeg niet. Er staat weinig wind en als er wind is dan is het tegenwind. Waaiers vind ik leuk, maar een sprint kan ik ook. Dus voor mij blijft dat hetzelfde.”