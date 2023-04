UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin krijgt nieuw mandaat voor vier jaar

De Sloveen Aleksander Ceferin is woensdag herverkozen als voorzitter van de Europese Voetbalconfederatie (UEFA). Hij was de enige kandidaat op het UEFA-congres in het Portugese Lissabon en krijgt een nieuw mandaat van vier jaar.

De 55-jarige Ceferin leidt de organisatie als zevende voorzitter uit de geschiedenis sinds september 2016. De functie was vacant nadat de Fransman Michel Platini in opspraak was gekomen in een corruptieschandaal en moest aftreden. De Spanjaard Angel Maria Villar nam daarna ad interim over.

Begin 2019 werd Ceferin herverkozen aan het hoofd van de UEFA. De discrete en weinig charismatische advocaat speelde als voorzitter een grote rol in het verzet tegen de invoering van de Super League, de gesloten competitie voor Europese topploegen. De Sloveen durft ook voluit in te gaan tegen zijn FIFA-collega Gianni Infantino. Zo had hij scherpe kritiek op diens plannen voor de invoering van een tweejaarlijks WK, een idee dat uiteindelijk weer werd opgeborgen.

De komende weken liggen op de werktafel van Ceferin onder meer een hervorming van de regels voor de financial fair-play (met een invoering van een soort plafond voor spelerslonen, transfersommen en transfercommissies voor managers) en het nieuwe format van de Champions League (met 32 in plaats van 36 ploegen vanaf 2024-2025 en een eerste ronde in de vorm van een mini-kampioenschap).