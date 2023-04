Steffie vroeg de scheiding aan na deelname aan ‘Bestemming X’: “Op de bus vond ik de kracht om mijn leven om te gooien”

Maandagavond zagen de kijkers van Bestemming X haar voor het laatst op de buis, want Steffie moest de spectaculaire X-BUS verlaten. “Jammer dat ik het spel niet gewonnen heb, uiteraard. Maar de herinneringen aan mijn deelname gaan nog lang nazinderen. Het was een zeer positieve ervaring voor mij”, vertelt Steffie. Via de telefoon, want ze is er even tussen uit voor een vakantie in Italië. Met de kinderen. “De ene week van de paasvakantie zijn ze bij mij, de andere bij hun vader.”

Want naast een positieve ervaring, was Steffie’s deelname aan het VTM-programma ook een ervaring die haar leven helemaal omgooide. “Ik ben van de bus gestapt en ik wist dat ik mijn relatie moest stopzetten.”

Kantelpunt

Sinds haar achttiende was ze samen met haar partner, maar de relatie kende haar moeilijkheden. “Het is niet dat ik van de ene op de andere dag heb beslist om ermee te stoppen, het ging al langer slecht”, zegt Steffie. “Door deel te nemen aan het programma, was ik drie weken geïsoleerd van alles. Weg uit mijn dagelijkse leven, weg uit de relatie. Die afzondering heeft me wat ruimte gegeven om na te denken, stil te staan bij bepaalde zaken. Het was een duwtje in de rug.”

Steffie in actie tijdens haar deelname aan ‘Bestemming X’. — © VTM

Het is ook haar leeftijd, zegt Steffie, die het een en ander in gang zette. “Ik ben dertig geworden en dat was toch een kantelpunt. Meer dan vroeger weet ik wat ik wil in het leven, wat ik nodig heb en waar ik blij van word. Ik besefte ook dat de tijd vooruit gaat, en dat je niet nog eens tien jaar ongelukkig wilt zijn. Ze zeggen vaak dat de mooiste jaren tussen je dertig en veertig zijn, wel, ik heb er zin in.

Co-ouderschap

Steffie en haar partner waren twaalf jaar samen en hebben samen drie kinderen: van 6, 7 en 12 jaar oud. “De kinderen hebben me verrast, ze reageerden best positief op het nieuws. Ze zeiden: ‘oké, als jullie dan geen ruzie meer maken, is dat het beste’. En zelfs de kleinste zag er het positieve van in, die droomde al van een nieuwe, eigen kamer. (lacht)”

Al wil de Bestemming X-kandidate niet gezegd hebben dat het allemaal evident is, dat co-ouderschap. “Het is voor iedereen anders. En het zal ook bij ons even duren vooraleer iedereen bekomen is en opnieuw structuur heeft gevonden. Maar het is zeker niet zo dat mijn kinderen de dupe zijn van de relatiebreuk. De tijd die ze nu spenderen met hun mama of papa, is écht quality time. Ik ben ervan overtuigd dat door te kiezen voor mijn eigen geluk, iedereen gelukkiger zal zijn.”

Bestemming X is nog een aantal weken te zien op VTM, maar de opnames van het programma zijn zes maanden geleden afgelopen. “Ik heb dus al wat tijd gehad om alles te verwerken en ik heb ook een nieuwe job gevonden. Samenwerken met mijn man als zelfstandige zag ik niet meer zitten. Ik heb nu een bureaujob en heb voor het eerst in mijn leven veel collega’s, dat vind ik geweldig.”