Rechter beslist dat luchthaven Schiphol niet hoeft te krimpen

Het besluit van de Nederlandse overheid om het aantal vluchten via luchthaven Schiphol te verlagen van 500.000 naar 460.000 voor het seizoen 2023/2024 is van de baan.

Luchtvaartmaatschappijen hadden een kort geding aangespannen tegen dit besluit. De rechter oordeelt nu dat de overheid niet de juiste procedure heeft doorlopen, voordat de krimp op Schiphol werd aangekondigd.

Voor de verlaging naar 440.000 vluchten per 2024/2025 is de staat wel zo’n procedure begonnen. Wordt die alsnog doorlopen, dan kan het aantal vluchten een jaar later wel omlaag.